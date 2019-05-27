شؤون فلسطينية

الطبيبة الفلسطينية آمال أبو جامع تحصل على درجة الدكتوراة من جامعة فرنسية

الطبيبة الفلسطينية آمال أبو جامع تحصل على درجة الدكتوراة من جامعة فرنسية
رام الله - دنيا الوطن
حصلت الدكتورة، آمال أبو جامع على درجة الدكتوراة من جامعة ليموج الفرنسية، في تخصص نوعي ونادر من نوعه في الشرق الأوسط .

وكانت أبو جامع، قد تخصصت في (وبائيات أمراض القلب والعوامل الخطرة المرتبطة بها).

وأكدت أبو جامع، أنها تحدت الظروف الصعبة التى يعيشها قطاع غزة في ظل حصار خانق وصعب، في سبيل خدمة شعبها، وتقديم أفضل ما لديها لخدمة المرضى، لاسيما أن القطاع الصحي وخصوصاً في غزة، يفتقر لمثل هذه التخصصات النادرة.

ووجهت أبو جامع رسالة شكر لكل من ساندها، ووقف بجانبها، وسهل سفرها إلى جمهورية فرنسا.

كما شكرت كل من قدم لها الدعم المعنوى واللوجستي في هذا الخصوص .

والجدير بالذكر، أن أبو جامع، رئيس قسم القلب في مجمع الشفاء الطبي "غزة".

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الطبيبة الفلسطينية آمال أبو جامع تحصل على درجة الدكتوراة من جامعة فرنسية

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