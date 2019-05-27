أمير قطر يَتَسَلّم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة





وقالت وكالة الأنباء القطرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلمها خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.





وشهدت العلاقات بين الدوحة والرياض، حالة من التدهور خلال السنوات القليلة الماضية، على خلفية اتهام السعودية لقطر بدعم الإرهاب، وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

رام الله - دنيا الوطنتسلم أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت دعوة لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج في مكة المكرمة في 30 أيار/ مايو.