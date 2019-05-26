شؤون فلسطينية

أجواء حارة نسبياً وطقس شديد الحرارة الأربعاء والخميس

أجواء حارة نسبياً وطقس شديد الحرارة الأربعاء والخميس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو سيكون الاثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو في ساعات النهار حاراً نسبياً إلى حار، وفي ساعات الليل، يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثمانية درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبصح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-18 31-20 33-22 بيت لحم 30-18 31-20 33-22
رام الله والبيرة 28-17 29-19 32-21 طولكرم 30-20 31-22 33-23
نابلس 31-19 32-21 34-23 قلقيلية 30-20 31-22 33-23
جنين 33-21 34-23 36-24 سلفيت 30-18 31-20 33-22
طوباس 33-21 34-23 36-24 روابي 31-19 32-21 34-23
الخليل 29-17 30-19 32-21 غزه 28-21 29-23 31-24
أريحا 38-24 39-26 41-27 خانيونس 28-21 29-23 31-24
الأغوار الشمالية 36-22 37-24 39-25 رفح 29-20 30-22 32-23

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