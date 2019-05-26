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ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر ولي عهد أبو ظبي، عن دعم الإمارات للسودان ، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتأتي زيارة البرهان للإمارات في أعقاب زيارة قام بها إلى مصر وزيارة نائبه الفريق ركن محمد حمدان دقلو إلى السعودية.

وقالت الوكالة الإماراتية إن ولي عهد أبوظبي عبر خلال زيارة البرهان عن دعم الإمارات للسودان و"أكد أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة".

وتعثرت المحادثات الرسمية بين المجلس العسكري الانتقالي بقيادة البرهان وبين تحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة بشأن من تكون له السيطرة النهائية على المؤسسات الانتقالية.

وتعهدت الإمارات والسعودية في أواخر نيسان/إبريل بتقديم مساعدات مالية وأشكال دعم أخرى قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان. 

ولدى البرهان ودقلو علاقات بالدولتين الخليجيتين من خلال مشاركة السودان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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