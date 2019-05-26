تركيا تفتتح جزيرة "الحرية والديمقراطية" نهاية 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستفتتح أواخر العام الحالي جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية" أواخر عام 2019 الجاري.وجاء إعلان الرئيس التركي خلال كلمة في إطار زيارة تفقدية لأعمال بناء بعض الأبنية والمرافق في الجزيرة، اليوم الأحد، وفق ما أوردت (الأناضول) التركية.هذا وتجول أردوغان في موقعي قاعتي المؤتمرات والمعرض وهما قيد الإنشاء، في جزيرة "ياسّي أدا" التي صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.الجزيرة، التي أعيد تأهيلها مرة أخرى، تبلغ مساحتها 103 آلاف و750 مترا مربعا، 60% منها زيّنت بالأزهار والأشجار، وأبقي على 20% من حالها السابق وتقع قرب مجموعة الجزر السياحية المعروفة بـ "جزر الأميرات".وبنيت على الجزيرة منازل مستقلة وفنادق بطاقة 123 غرفة و320 سريرا، وقاعة مؤامرات بطاقة 500 شخص، ومسجد بمساحة 752 مترا مربعا يسع 600 مصل، وساحة ونصب "شهداء الديمقراطية" بمساحة 616 مترا مربعا، إلى جانب متحف مفتوح، وحديقة ومساحات للمعارض ومطاعم ومقاهي.يشار إلى أن أعمال إعادة تنظيم جزيرة "ياسّي أدا" بدأت في 14 مايو 2015، حيث أن جزيرة "ياسّي أدا" استخدمت منفى منذ القرن الرابع للميلاد، وبنيت فيها كنيسة ودير في الماضي، وتناقلت ملكيتها بين العديد من الأشخاص إلى أن اشترتها القوات البحرية التركية عام 1947.