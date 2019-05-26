عاجل

  • أمير قطر يتسلم رسالة من العاهل السعودي تضمنت دعوة لحضور قمة لمجلس التعاون بمكة

دولي

تركيا تفتتح جزيرة "الحرية والديمقراطية" نهاية 2019

تركيا تفتتح جزيرة "الحرية والديمقراطية" نهاية 2019
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستفتتح أواخر العام الحالي جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة باسمها الجديد "جزيرة الديمقراطية والحرية" أواخر عام 2019 الجاري.

وجاء إعلان الرئيس التركي خلال كلمة في إطار زيارة تفقدية لأعمال بناء بعض الأبنية والمرافق في الجزيرة، اليوم الأحد، وفق ما أوردت (الأناضول) التركية.

هذا وتجول أردوغان في موقعي قاعتي المؤتمرات والمعرض وهما قيد الإنشاء، في جزيرة "ياسّي أدا" التي صدر فيها قرار إعدام رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري عام 1960.

الجزيرة، التي أعيد تأهيلها مرة أخرى، تبلغ مساحتها 103 آلاف و750 مترا مربعا، 60% منها زيّنت بالأزهار والأشجار، وأبقي على 20% من حالها السابق وتقع قرب مجموعة الجزر السياحية المعروفة بـ "جزر الأميرات".

وبنيت على الجزيرة منازل مستقلة وفنادق بطاقة 123 غرفة و320 سريرا، وقاعة مؤامرات بطاقة 500 شخص، ومسجد بمساحة 752 مترا مربعا يسع 600 مصل، وساحة ونصب "شهداء الديمقراطية" بمساحة 616 مترا مربعا، إلى جانب متحف مفتوح، وحديقة ومساحات للمعارض ومطاعم ومقاهي.

يشار إلى أن أعمال إعادة تنظيم جزيرة "ياسّي أدا" بدأت في 14 مايو 2015، حيث أن جزيرة "ياسّي أدا" استخدمت منفى منذ القرن الرابع للميلاد، وبنيت فيها كنيسة ودير في الماضي، وتناقلت ملكيتها بين العديد من الأشخاص إلى أن اشترتها القوات البحرية التركية عام 1947.

أخبار ذات صلة

ظريف: طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي

ظريف: طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي

أردوغان: المسلسلات التركية وصلت لـ 500 مليون مشاهد في 156 دولة

أردوغان: المسلسلات التركية وصلت لـ 500 مليون مشاهد في 156 دولة

زعيمة اليمين المتطرف تعلن فوزها بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا

زعيمة اليمين المتطرف تعلن فوزها بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا

إيران ترفض المفاوضات مع أمريكا وتوجه دعوةً لدول الخليج

إيران ترفض المفاوضات مع أمريكا وتوجه دعوةً لدول الخليج

الكنيست الإسرائيلي يبحث إجراء انتخابات مُبكرة والكرة بملعب ليبرمان

الكنيست الإسرائيلي يبحث إجراء انتخابات مُبكرة والكرة بملعب ليبرمان

هل تنقل أوكرانيا سفارتها من تل أبيب للقدس؟

هل تنقل أوكرانيا سفارتها من تل أبيب للقدس؟

نتنياهو يدعو لاجتماع الأحزاب اليمنية لبحث تشكيل الحكومة أو الانتخابات المبكرة

نتنياهو يدعو لاجتماع الأحزاب اليمنية لبحث تشكيل الحكومة أو الانتخابات المبكرة

تحذيرات من صعود متوقع لليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي

تحذيرات من صعود متوقع لليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الاتحاد العام للصحفيين العرب: نرفض المشاريع الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

الاتحاد العام للصحفيين العرب: نرفض المشاريع الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

وزير التعليم العالي يبحث مع القنصل السويسري تعزيز التعاون المشترك

وزير التعليم العالي يبحث مع القنصل السويسري تعزيز التعاون المشترك

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا

عريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن

عريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن

جماعة الهيكل تعلن رسميًا نيتها اقتحام الأقصى يوم 28 من رمضان

جماعة الهيكل تعلن رسميًا نيتها اقتحام الأقصى يوم 28 من رمضان

شرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصل

شرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصل

اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

تنفيذية المنظمة: نطالب بالاسراع في تنفيذ اتفاق 2017 وازالة أسباب الانقسام

تنفيذية المنظمة: نطالب بالاسراع في تنفيذ اتفاق 2017 وازالة أسباب الانقسام

منوعات

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

هكذا ردت &#34;لجين عمران&#34; على السخرية من احد صورها

هكذا ردت "لجين عمران" على السخرية من احد صورها

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في&#34;شيخ الحارة&#34;:&#34;بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة&#34;

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في"شيخ الحارة":"بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة"

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بعد ان وصفت زواجها بـ&#34;اللعنة&#34;.. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

بعد ان وصفت زواجها بـ"اللعنة".. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ&#34;ماغي بوغصن&#34; خلال برنامجه &#34;رامز في الشلال&#34;

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بوغصن" خلال برنامجه "رامز في الشلال"

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

عربي

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس المجلس العسكري الحاكم السوداني

مصرع سبعة عسكريين في اشتعال سيارة شرطة بمدينة الإسماعيلية

مصرع سبعة عسكريين في اشتعال سيارة شرطة بمدينة الإسماعيلية

حكمٌ بإعدد ثلاثة فرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم الدولة

حكمٌ بإعدد ثلاثة فرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم الدولة

مهاجماً الأمم المتحدة.. حفتر يستبعد وقف إطلاق النار في طرابلس

مهاجماً الأمم المتحدة.. حفتر يستبعد وقف إطلاق النار في طرابلس