ظريف: طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي





من جهته، قال وزير الخارجية العراقي: إن بلاده تقف مع إيران وإنها مستعدة أن تكون وسيطا بين طهران وواشنطن مضيفا أن بغداد لا ترى في "الحصار الاقتصادي" فائدة في إشارة للعقوبات الأمريكية على طهران، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).



وأضاف الحكيم: "نقول وبشكل واضح وصريح إننا ضد الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة. نحن نقف مع الجارة ايران في موقفها".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن طهران ستدافع عن نفسها في مواجهة أي اعتداء عسكري أو اقتصادي، داعياً الدول الأوروبية إلى عمل المزيد للحفاظ على الاتفاق النووي مع بلاده.وأضاف ظريف خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد الحكيم أن إيران تريد تأسيس علاقات متوازنة مع دول الجوار العربية في الخليج وأنها اقترحت إبرام اتفاقية عدم اعتداء معها.وقال ظريف: "سنتصدى لأي جهود للحرب ضد إيران سواء كانت حربا اقتصادية أو عسكرية وسوف نواجهها بقوة".