خلافاً للموقف الملكي.. نائب أردني: (صفقة القرن) مصلحة لدولتنا

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات حادة وواسعة ضد النائب الزعبي، تركزت معظمها على أن الزعبي لا يمثل إلا نفسه بهذه التصريحات.





يذكر، أن الأردن ترفض (صفقة القرن)، وفق ما أكده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أكثر من مناسبة، فيما تتعرض الأردن لضغوط شديدة بسبب موقفها.

رام الله - دنيا الوطنتعرض عضو البرلمان الأردني، فواز الزعبي، لانتقادات عنيفة وواسعة من أحزاب أردنية، ومؤسسات مجتمع مدني، ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تصريحه خلال حفل إفطار رمضاني مساء أمس، بأن (صفقة القرن) مصلحة للدولة الأردنية.وقال الزعبي، في حفل إفطار رمضاني، بحضور عدد من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين: إن "الكثيرين لا يعرفون ما هي صفقة القرن، وبعض العجائز يظنون أنها خاروف ذو قرنين، ولكن نحن السياسيون نعلم ماهيتها، وهي لمصلحة الدولة الأردنية"، وفق صحيفة (القدس).