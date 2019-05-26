ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل

كشف الباحث الفلكي محمد رضا العصفور، عن ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة في مدينة مكة بالسعودية، مشيراً إلى أن الشمس ستتعامد فوق الكعبة المشرفة الثلاثاء المقبل.





وأوضح العصفور، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن الشمس ستكون مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة المكرمة ليختفي ظل الكعبة لحظة رفع أذان الظهر.





وأضاف العصفور، أنه يستفاد من هذه الظاهرة لتحديد اتجاه القبلة بشكل دقيق من أي مكان حول العالم وذلك بنصب "عصا" بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل اتجاه القبلة.

رام الله - دنيا الوطنوحذر العصفور من النظر مباشرة للشمس حيث تسبب أشعتها الحادة أضرارا جسيمة للعين البشرية خاصة في الدول التي تكون فيها معدلات التعرض لضوء النهار طويلة كدول الخليج.