الاتحاد العام للصحفيين العرب: نرفض المشاريع الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

وعقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها يوم الجمعة، بمقر الاتحاد بالقاهرة، برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء الأمانة العامة: عبد الله البقالي و د. عبد الله الجحلان و ناجي البغوري وناصر أبو بكر وعدنان الراشد والصادق الرزيقي نواب الرئيس وخــالــد مــيري الأمين العام وحـاتـم زكـريـا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهوري الياس مراد عابي فارح الأمناء المساعدون .



وكانت قد قررت الأمانة العامة للاتحاد دعوة كافة نقباء الصحافة العربية الذين تم إنتخابهم مؤخراً ليتم تكريمهم أثناء إنعقاد اجتماع الأمانة العامة وقد حضر كل من د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية ومحمد الحمادي رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين الاماراتية وجوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية وموسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين.





كما قررت ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية فى العالم العربي 2018 / 2019 الى اللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحرية الصحافة والإعلام .



ووافقت الأمانة العامة على الدعوة الكريمة من هيئة الصحفيين السعوديين لاستضافة اجتماع المكتب الدائم والأمانة العامة بالرياض فى شهر أكتوبر القادم .



وتلقت الامانة العامة 4 دعوات لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد المقرر عقده العام القادم من نقابة الصحفيين المصرية ونقابة الصحفيين اللبنانية وجمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المغربية ، وتقرر أن يتم إختيار النقابة أو الجمعية المستضيفة خلال اجتماع المكتب الدائم بالرياض .





وقررت الأمانة العامة تكليف الوفد الذى سيمثلها فى مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين فى تونس من 11 الى 14 يونيو القادم بالتنسيق بين مرشحي الدول العربية فى انتخابات الاتحاد . وتقرر تشكيل لجنة برئاسة عدنان الراشد نائب رئيس الاتحاد لسرعة إعداد تقرير عن تنمية موارد الاتحاد .



وكلفت الأمانة العامة الامين العام خالد ميري ونقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان للتباحث مع جامعة الدول العربية حول المزايا الممنوحة لبطاقة عضوية الاتحاد ، كما كلفت عبد الله البقالي نائب رئيس الاتحاد لاعداد ورقة عمل حول الاعلام الورقي وانتظام انتخابات الجمعيات والنقابات العربية لبحث اضافتها للنظام الاساسي للاتحاد .





وفى ختام الاجتماع قام رئيس الاتحاد مؤيد اللامي بتسليم درع الاتحاد للاساتذة نقباء الصحافة العربية الجدد وهم : محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية ، د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين ، موسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين ، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية ، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب فى اجتماعها، برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد على رفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، وتعلن الأمانة العامة رفضها لدعوة ترامب الى تنظيم مؤتمر اقتصادي فى المنامة لتمرير صفقة القرن.