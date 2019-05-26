زعيمة اليمين المتطرف تعلن فوزها بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا

رام الله - دنيا الوطنكشفت استطلاعات أجريت لدى خروج الناخبين الفرنسيين من مراكز الاقتراع، تصدر حزب "التجمع الوطني" (الجبهة الوطنية سابقا) اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، انتخابات البرلمان الأوروبي.وأعلنت لوبن فوزها على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية، بعدما أظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة Ifop تقدم حزب لوبان بحصوله على 24% من أصوات الناخبين الفرنسيين، على حساب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذي حل في المرتبة الثانية، ومن المتوقع، وفق نتائج الاستطلاع، أن ينال نحو 22.5% من الأصوات، كما نقل موقع (روسيا اليوم).وبلغت نسبة المشاركة في فرنسا 52%، وهي نسبة أعلى بكثير مما كان متوقعا. وللمقارنة، بلغت نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية الأوروبية السابقة في العام 2014، نحو 42% فقط.وتشير نتائج استطلاع نظمته شركة Elabe إلى تفوق "التجمع الوطني" على "الجمهورية إلى الأمام"، بمقدار نحو نسبتين.وحل حزب الخضر في المرتبة الثالثة بحصوله على ما بين 12 و12,7% من الأصوات، وتلاه حزب "الجمهوريون" (8.5%)، وبعده حزب "فرنسا الأبية" (6.2%) واحتل المركز الأخير حزب "انهضي فرنسا" (3.6%).وتسعى لوبان إلى تشكيل تحالف يميني متطرف في البرلمان الأوروبي مع وزير الداخلية الإيطالي زعيم حزب "رابطة الشمال" من أقصى اليميني، وأحزاب يمينية أخرى.