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"الصحفيين العرب" يرفض دعوة المشاركة في مؤتمر البحرين

"الصحفيين العرب" يرفض دعوة المشاركة في مؤتمر البحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اتحاد الصحفيين العرب، رفضه دعوة الإدارة الأمريكية لورشة المنامة التي سعتقد في البحرين، محذراً من كافة المشاريع الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للاتحاد، الأحد، عقب اجتماعها أمس الأول الجمعة بمقره بالقاهرة، وفق ما أورد موقع (عربي 21).

وأكد البيان رفض "كافة المشاريع الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مشدداً على رفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة".

وتستضيف المنامة، يومي 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل، ورشة عمل اقتصادية، لبحث سبل جذب استثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول المنطقة، في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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