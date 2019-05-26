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شؤون فلسطينية

وزير التعليم العالي يبحث مع القنصل السويسري تعزيز التعاون المشترك

وزير التعليم العالي يبحث مع القنصل السويسري تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، بمكتبه، اليوم، مع القنصل السويسري لدى دولة فلسطين جوليين سوني سبل تعزيز التعاون المشترك في عديد القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحث أبو مويس مع القنصل إمكانية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين في تخصصات نوعية، مؤكداً عمق الشراكة مع سويسرا، لافتاً إلى سعي الوزارة الدائم لتعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات المحلية والدولية لخدمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

بدوره، بارك سوني للوزير أبو مويس المنصب الجديد، مؤكداً على ديمومة التعاون ودعم الوزارة من خلال الاستمرار بتقديم المنح الدراسية، مشيداً بالخطوات التطويرية التي تخطوها الوزارة.

وحضر اللقاء برفقة الوزير؛ مدير عام التطوير والبحث العلمي د. أحمد عثمان.

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