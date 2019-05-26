الكنيست الإسرائيلي يبحث إجراء انتخابات مبكرة والكرة بملعب ليبرمان

رام الله - دنيا الوطن

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، أن الكنيست سيعقد غداً الاثنين جلسة بكاملة هيئته للتصويت على مشروع قانون حله بالقراءة الأولى.





وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فقد وجهت الدعوة إلى أعضاء الكنيست والوزراء من حزب الليكود لحضور هذه الجلسة، فيما يسبقها اجتماع تعقده الكتل البرلمانية المعارضة لبحث وضع استراتيجية من هذه المسألة.





وأشارت القناة، إلى أن هذا التطور يأتي في ظل تعثر المفاوضات الائتلافية على خلفية قانون التجنيد، لافتاً إلى أن مجلس الحاخامات أقر الصيغة التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخصوص هذا القانون.







وقال حزب الليكود، إن الكرة أصبحت الآن في ملعب رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان، موضحاً أنه إذا ما وافق فستقام حكومة يمين هذا المساء.

