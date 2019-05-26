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مصر سبعة عسكريين في اشتعال سيارة شرطة بمدينة الإسماعيلية

مصر سبعة عسكريين في اشتعال سيارة شرطة بمدينة الإسماعيلية
صورة من مكان الحادث
رام الله - دنيا الوطن
وقع في محافظة الإسماعيلية المصرية حادث مأساوي اليوم الأحد، لقي على إثره ضابط برتبة رائد وآخر برتبة نقيب وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة شرطة على طريق الإسماعيلية بورسعيد، بعد حادث تصادم.

وحسب (روسيا اليوم)، فقد أدى التصادم إلى اشتعال النار في سيارة الشرطة نتج عنه تفحم جثث العسكريين، حيث تلقى اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.

وانتقل رجال الإسعاف والإطفاء إلى مكان الحادث، وتبين أن اشتعال النار في سيارة الشرطة حصل بعد تصادم سيارة النقل بالمقطورة.

هذا وأمر المستشار ياسر أبو غنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بإصدار تصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

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