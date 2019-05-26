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هل تنقل أوكرانيا سفارتها من تل أبيب للقدس؟

هل تنقل أوكرانيا سفارتها من تل أبيب للقدس؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (I24NWES) الإسرائيلي، إنه بعد أسبوع على تولي الرئيس الجديد لمهام منصبه، بدأ 86 نائباً برلمانياً أوكرانياً سعيهم من أجل نقل سفارتهم من تل أبيب للقدس المحتلة.

وأوضح التلفزوين، أن النواب قدموا مشروع قرار لنقل السفارة، مشيراً إلى أن هذه المجموعة المبادرة لمشروع القرار تمثل كافة التشكيلات السياسية في البرلمان، وتضم قادة أحزاب وكتل برلمانية للأحزاب. 

وتدعو هذه المجموعة في مشروع قراراها رئيس البلاد زالينسكي إلى "الموافقة على نقل السفارة إلى القدس،  حيث أعرب أفراد مجموعة المبادرة عن تقديرهم للولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب لنقل سفارة بلاده إلى القدس نهاية 2017.

وينص القانون في أوكرانيا على أن رئيس البلاد هو الشخص الوحيد المخول بالبت في نقل سفارات أوكرانيا، وكانت في الماضي قد طرحت مشاريع قرارات مماثلة على الرئيس السابق بترو بورشينكو، لكنها لم تتحقق.

هذا ولم يتم تحديد موعد لمناقشة مشروع القرار، كما لا يبدو أن الموضوع يقف على رأس جدول أعمال الرئيس، حيث تشير التقديرات الى أن مشروع القرار الحالي لن يرى النور في نهاية الامر، وأن طرح الموضوع لا يتعدى كونه نشاطا انتخابيا للبرلمان الاوكراني الشهر القادم.

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