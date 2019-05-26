حكمٌ بإعدد ثلاثة فرنسيين في العراق بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم الدولة





ويحاكم العراق آلافاً ممن يشتبه بأنهم أعضاء في التنظيم ومنهم مئات الأجانب بعد اعتقال العديد منهم خلال انهيار معاقل التنظيم في العراق.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن محكمة عراقية، بأن ثلاثة فرنسيين تم إعدامهم بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم الدولة.وقال مسؤول قضائي طلب عدم ذكر اسمه: إن حكم الإعدام صدر بعدما ثبت أن المتهمين كانوا أعضاء في التنظيم.ووفق محامٍ عينته المحكمة، فإن الفرنسيين الثلاثة رفضوا الحكم وطلبوا أن يمثلوا للمحاكمة في فرنسا لكن القضاة تجاهلوا الطلب.وتسلم العراق الفرنسيين الثلاثة في شباط/فبراير، وقالت مصادر عسكرية في ذلك الوقت إن 14 مواطناً فرنسياً كانوا بين 280 محتجزاً عراقياً وأجنبياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة للعراق.