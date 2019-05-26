شاهد: وثائقي لـ "العربية" يتهم الفلسطينيين بالاعتداء على اليهود

رام الله - دنيا الوطن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، انتجته قناة (العربية) يتهم الفلسطينيين بالاعتداء على اليهود ومعاداة السامية.







ووصف النشطاء، الفيديو بالخطير والمزور للحقائق، حيث اتهم المقطع الفلسطينيين بقتل اليهود، فيما أطلقوا على حائط البراق اسم "حائط المبكى، وهو الاسم اليهودي للحائط.





وحسب الفيديو، فقد زعمت قناة العربية أن العرب قتلوا النساء والأطفال اليهود، وأنهم من بدأو بالاعتداء على اليهود لشعورهم بالنقص والضعف.