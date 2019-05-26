مهاجماً الأمم المتحدة.. حفتر يستبعد وقف إطلاق النار في طرابلس





وتسبب القتال في مقتل 510 أشخاص على الأقل وأجبر 75 ألفا تقريبا على النزوح من منازلهم وأدى لتقطع السبل بآلاف المهاجرين العالقين في مراكز احتجاز.



رام الله - دنيا الوطناستبعد قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، خليفة حفتر وقف إطلاق النار، في القتال الدائر للسيطرة على العاصمة طرابلس، متهماً الأمم المتحدة بالسعي لتقسيم ليبيا.وقال حفتر في تصريحات لصحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية: إن الحل السياسي لا يزال هو الهدف لكن العودة إليه مرهونة بالقضاء على ما وصفها بالميليشيات.وأضاف: أن غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا لم يعد محايداً، مشيراً إلى أن تقسيم ليبيا قد يكون هو هدف خصوم بلاده وإنه يعتقد أن هذا ما يريده سلامة أيضا، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وبدأ حفتر هجوما في أوائل نيسان/إبريل لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من الموالين لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها رئيس الوزراء فائز السراج وتدعمها الأمم المتحدة.ولم يتمكن الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية في الشرق، من اختراق التحصينات الجنوبية للعاصمة.