نتنياهو يدعو لاجتماع الأحزاب اليمنية لبحث تشكيل الحكومة أو الانتخابات المبكرة

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، رؤساء الأحزاب اليمينية إلى عقد اجتماع هذه الليلة لتحديد مصير تشكيل الحكومة الجديدة أو التوجه لانتخابات جديدة مبكرة.وحسب صحيفة (القدس)، فإن نتنياهو يحاول التوصل إلى حل وسط بشأن قانون التجنيد الخاص بالحريديم، مع الأحزاب المتدينة اليهودية من أجل إقناع أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا بالانضمام للحكومة.وقال نتنياهو، أبذل الآن جهدا أخيرا لتشكيل حكومة يمينية ومنع إجراء انتخابات غير ضرورية، مضيفاً: "سأدعو جميع قادة الأحزاب الليلة وأريد أن أتحدث معهم وأن نحاول معا منع إجراء انتخابات غير ضرورية".ودعا حزب شاس، ليبرمان إلى عدم جر إسرائيل إلى حرب أهلية، متهما إياه بأنه يحاول إسقاط الحكومة الجديدة قبل تشكيلها وأنه لا يهتم بأي حل.ويطالب ليبرمان بتطبيق قانون التجنيد للحريديم المتدينين، فيما تطالب الأحزاب المتدينة بتعديل القانون لتسهيل عملية التجنيد وفق وضع ديني محدد.