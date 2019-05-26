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شؤون فلسطينية

مرشح للرئاسة الأمريكية 2020: القادة الفلسطينيون ليسوا شركاء للسلام

مرشح للرئاسة الأمريكية 2020: القادة الفلسطينيون ليسوا شركاء للسلام
رام الله - دنيا الوطن
قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بيت بوتيجيج: إن القادة الفلسطينيين الحاليين ليسوا شركاء في مساعي إحلال السلام، لافتاً إلى أن إسرائيل تحتاج إلى توجيه أمريكي.

وأوضح بوتيجيج، عمدة مدينة بساوث بند في ولاية إنديانا والضابط السابق في الاستخبارات البحرية، أثناء لقائه ممثلين عن الجالية اليهودية في واشنطن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن أكبر تحد تواجهه القيادة الأمريكية في انتهاج سياساتها المتعلقة بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هو أنه "ليس لدينا شركاء مناسبون في قيادة الجانب الفلسطيني"، وفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.

وأضاف بوتيجيج: "واشنطن مضطرة إلى بذل جهود أكبر بغية درء أسوأ دوافعهم في سبيل تحقيق نتائج جيدة"، مشيراً إلى أن أفضل نهج أمريكي تجاه تل أبيب هو "عندما ترى أن حليفا أو صديقا لك يتخذ خطوات تعتبرها مضرة، وتحضنه وتحاول قيادته إلى الاتجاه الآخر".

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