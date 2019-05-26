إحالة ملفات رئيسي الوزراء السابقين بالجزائر أويحيى وسلال للمحكمة العليا
رام الله - دنيا الوطن
أحال النائب العام الجزائري اليوم الأحد، ملفات رئيسي الوزراء السابقيْن أحمد أويحيى وعبد الملك سلال وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا، وفق ما ذكر التلفزيون الجزائري نقلا عن بيان للنيابة العامة.
وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب وطلعي بوجمعة وتو عمار وعبد القادر بوعزقي، حسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
أحال النائب العام الجزائري اليوم الأحد، ملفات رئيسي الوزراء السابقيْن أحمد أويحيى وعبد الملك سلال وثمانية وزراء سابقين إلى المحكمة العليا، وفق ما ذكر التلفزيون الجزائري نقلا عن بيان للنيابة العامة.
وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس وعبد الغني زعلان وعمار غول وكريم جودي وعبد السلام بوشوارب وطلعي بوجمعة وتو عمار وعبد القادر بوعزقي، حسب ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
ومعظم الساسة العشرة الذين أوردت النيابة العامة أسماءهم عملوا في الحكومة قبل قليل من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل نيسان بعد ضغط من المحتجين والجيش.
كانت احتجاجات حاشدة اندلعت في الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين.
وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة والتعليم العالي والزراعة على الترتيب.
كانت احتجاجات حاشدة اندلعت في الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين.
وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة والتعليم العالي والزراعة على الترتيب.
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