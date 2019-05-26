ملحم: رواتب الموظفين الأحد المقبل بنسبة صرف 60%

خاص دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أن رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة ستصرف يوم الأحد المقبل.







وأوضح ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرواتب ستصرف بنفس نسبة الصرف عن الشهر الماضي، لافتاً إلى أن النسبة ستكون 60% من إجمالي الراتب.





وأضاف ملحم، أن الصرف يكون عادةً حسب المبالغ المالية المتوفرة في خزينة الحكومة، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة منذ عدة أشهر.





يذكر أن الحكومة صرفت رواتب الموظفين خلال شهر رمضان بنسبة 60 %، وبحد أدنى 2000 شيكل وأقصى 10 آلاف شيكل.