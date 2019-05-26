هآرتس: قطر ستشارك في مؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن قطر تعتزم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي من المقرر أن تعقدها الولايات المتحدة في العاصمة البحرينية (المنامة) الشهر المقبل.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر لها في تنظيم المؤتمر، أن قطر ستشارك في المؤتمر على الرغم من الحملة التي تشنها الدوحة ضد تلك الجهود.





وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "صفقة القرن"، وذلك خلال مؤتمر البحرين.





وأشارت الصحيفة، إلى أن إقامة المؤتمر في البحرين لم تمنع قطر من المشاركة، على الرغم من الأزمة الخليجية، مضيفةً: "يظهر ذلك حرص قطر الشديد على الحضور في تناقض مع حملتها الإعلامية على المؤتمر".وكانت قطر أصدرت بيانًا يوم الجمعة بشأن المؤتمر لم توضح فيه ما إذا كانت ستحضرالحدث الذي يعقد في يومي 25 و26 حزيران/يونيوفي المنامة.