الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبدالله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية، تتبع للحوثيين.وقالت قيادة التحالف العربي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس): إن الطائرة التي تم اسقاطها، كانتتحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان، أقصى جنوب غربي المملكة.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة من صباح الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار الملك عبد الله بجازان.وأضاف، أن الحوثيين استهدفوا المطار الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.وأكد المسؤول السعودي أن للمملكة الحق المشروع في الدفاع عن أراضيها، مشددا على أن الحوثيين سيدفعون الثمن باهظا.