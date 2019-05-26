مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفبيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية، تُدين التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الفنزويلي، حيث شدد على الدعم الفلسطيني الكامل قيادة وشعبا للحكومة المنتخبة التى يقودها الرئيس نيكولاس مادورو للخروج من هذه الأزمة.جاء ذلك، خلال لقاء مجدلاني، بنائب رئيس جمهورية فنزويلا اريستولوا استوريز، وذلك على هامش مشاركة د. مجدلانى باحتفالات تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية جنوب افريقيا.ونقل مجدلاني لنائب رئيس فنزويلا تحيات السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وأعرب عن امتنانه للمواقف التقدمية و التضامنية مع الشعب الفلسطيني التى تدل على قوة أواصر العلاقة بين البلدين.وأكد على أهمية الخطوة التكتيكية التى ينادى بها الرئيس مادورو من اجل الحوار الداخلي بين الأقطاب السياسية لغلق البوابة امام التدخلات الخارجية.وبدوره، نقل نائب الرئيس استوريز تحيات الرئيس مادورو للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن خلاله للشعب الفلسطيني ورحب بالموقف الفلسطيني الداعم للشرعية الفنزويلية التى تحاول أمريكا إسقاطها لخدمة مصالحهم، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية و الشعب الفنزويلي يتكاتفان معا من أجل صد هذا التدخل الأمريكي السافر.وأكد على موقف فنزويلا الدائم لدعم حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة.