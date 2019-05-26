شؤون فلسطينية

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفبيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية، تُدين التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي الفنزويلي، حيث شدد على الدعم الفلسطيني الكامل قيادة وشعبا للحكومة المنتخبة التى يقودها الرئيس نيكولاس مادورو للخروج من هذه الأزمة.

جاء ذلك، خلال لقاء مجدلاني، بنائب رئيس جمهورية فنزويلا اريستولوا استوريز، وذلك على هامش مشاركة د. مجدلانى باحتفالات تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية جنوب افريقيا.

ونقل مجدلاني لنائب رئيس فنزويلا تحيات السيد الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، وأعرب عن امتنانه للمواقف التقدمية و التضامنية مع الشعب الفلسطيني التى تدل على قوة أواصر العلاقة بين البلدين.

وأكد على أهمية الخطوة التكتيكية التى ينادى بها الرئيس مادورو من اجل الحوار الداخلي بين الأقطاب السياسية لغلق البوابة امام التدخلات الخارجية.

وبدوره، نقل نائب الرئيس استوريز تحيات الرئيس مادورو للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن خلاله للشعب الفلسطيني ورحب بالموقف الفلسطيني الداعم للشرعية الفنزويلية التى تحاول أمريكا إسقاطها لخدمة مصالحهم، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية و الشعب الفنزويلي يتكاتفان معا من أجل صد هذا التدخل الأمريكي السافر.

وأكد على موقف فنزويلا الدائم لدعم حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة.

أخبار ذات صلة

عريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن

عريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن

جماعة الهيكل تعلن رسميًا نيتها اقتحام الأقصى يوم 28 من رمضان

جماعة الهيكل تعلن رسميًا نيتها اقتحام الأقصى يوم 28 من رمضان

شرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصل

شرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصل

اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

تنفيذية المنظمة: نطالب بالاسراع في تنفيذ اتفاق 2017 وازالة أسباب الانقسام

تنفيذية المنظمة: نطالب بالاسراع في تنفيذ اتفاق 2017 وازالة أسباب الانقسام

حماس: الفصائل بحالة تشاور للعمل وفق خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

حماس: الفصائل بحالة تشاور للعمل وفق خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين

المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار دولار..وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار دولار..وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تُدين التدخل الأمريكي في شؤون فنزويلا

شرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصل

شرطة قلقيلية وطولكرم تضبطان مشتلا للمخدرات خلف جدار الفصل

اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

اشتية يلتقي فعاليات محافظة قلقيلية ويطلع على أهم احتياجاتها

حماس: الفصائل بحالة تشاور للعمل وفق خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

حماس: الفصائل بحالة تشاور للعمل وفق خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين

المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين

للمرة الثانية.. فلسطين عضو ورئيس مشارك للمكتب التنفيذي لاتفاقية (بازل)

للمرة الثانية.. فلسطين عضو ورئيس مشارك للمكتب التنفيذي لاتفاقية (بازل)

الشرطة تُتلِف (107) مركبات غير قانونية في قلقيلية

الشرطة تُتلِف (107) مركبات غير قانونية في قلقيلية

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانيا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانيا

منوعات

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

هكذا ردت &#34;لجين عمران&#34; على السخرية من احد صورها

هكذا ردت "لجين عمران" على السخرية من احد صورها

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في&#34;شيخ الحارة&#34;:&#34;بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة&#34;

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في"شيخ الحارة":"بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة"

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بعد ان وصفت زواجها بـ&#34;اللعنة&#34;.. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

بعد ان وصفت زواجها بـ"اللعنة".. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ&#34;ماغي بوغصن&#34; خلال برنامجه &#34;رامز في الشلال&#34;

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بوغصن" خلال برنامجه "رامز في الشلال"

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

عربي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي