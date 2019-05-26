شؤون فلسطينية

عريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن

عريقات: مؤتمر البحرين ضربة لمبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن دولة فلسطين بمؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، أنها لن تشارك في المؤتمر الاقتصادي المنوي عقده في العاصمة البحرينية المنامة بطلب من الادارة الامريكية.

وقال عريقات في لقاء عبر شاشة (تلفزيون فلسطين): "بالرغم من ذلك فإن هناك من يريد المشاركة في هذا المؤتمر، وبالتالي ما هو المقصود من مشاركة بعض الدول في هذا المؤتمر وسط رفض فلسطيني لانه يقوم على استبدال مبدأ الارض مقابل السلام بالمال مقابل السلام".

وطالب عريقات، كافة الدول التي وافقت على المشاركة في هذا المؤتمرن أن تعيد النظر في قرارها، واحترام القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والشعب الفلسطيني ونضاله، حيث قال: "بمجرد تلبية الدعوة الامريكية للمشاركة في مؤتمر يبحث الاقتصاد الفلسطيني، هو ضربة لمبادرة السلام العربية، وقرارات مجلس الامن والجمعية العامة، لذلك لم نكلف احد بالتفاوض عنا".

وبين أمين سر اللجنة التنفيذية، أن من لديه مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، فعليه ادارتها وفق لمصالحه وعلى حسابه وليس على حساب الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أكد عريقات أنه تم الاتصال مع معظم الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية، لافتا إلى أن روسيا والصين لن تحضرا المؤتمر الاقتصادي، وأنهما تؤيدان الموقف الذي اتخذه الرئيس محمود عباس.

واشار إلى أن هناك دول عربية تقدم المساعدات للشعب الفلسطيني، منوها في الوقت ذاته إلى أن المملكة العربية السعودية لم تنقطع عن تقديم المساعدات بشكل شهري، وكذلك الجزائر، وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة الى الادارة الامركية.

وفيما يتعلق بالقمتين العربيتين اللتين دعت لهما المملكة العربية السعودية، أكد عريقات أن الرئيس محمود عباس سيشارك فيهما.

 

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