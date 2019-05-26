ليبرمان يُصعد: لا يوجد شيء لأناقشه مع نتنياهو.. والأخير يرد: يريدون إسقاطي

رام الله - دنيا الوطنصعد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) من حرب تصريحاته الكلامية، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية تشكيل الائتلاف الحكومي، والذي يرفضه الأول، بسبب بعض الشروط التي يريد فرضها على نتنياهو.وأكدت (القناة 12) أن ليبرمان قاطع اجتماع نتنياهو، بعد إعلان الأخير عقد اجتماع لجميع قادة الأحزاب لحل أزمة الائتلاف، والذي وصل عدد مقاعده إلى 60 مقعدًا فقط، دون الوصول للرقم الذهبي، والمتمثل بـ61 مقعدًا.ونقلت القناة عن ليبرمان، قوله: إن "مواقفه معروفة مسبقًا ولا يوجد شيء ليناقشه مع نتنياهو، أو أعضاء اليمين الإسرائيلي.وكان نتنياهو، قال في وقت سابق: إن "أفيغدور ليبرمان يبحث عن كل الأعذار لإسقاطي"، حيث أضاف خلال اجتماع لوزراء حزب (الليكود): "لن يسامح الجمهور، ليبرمان لأنه دفع باتجاه إجراء انتخابات مرتين خلال السنة".وأوعز نتنياهو إلى حزبه، بالاستعداد لإجراء انتخابات جديدة بعد تعثر مفاوضات تشكيل حكومة جديدة مع ليبرمان والأحزاب المتطرفة.