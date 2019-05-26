جماعة الهيكل تعلن رسميًا نيتها اقتحام الأقصى يوم 28 من رمضان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جماعة الهيكل الاسرائيلية، اليوم الأحد، عن نيتها بشكل رسمي، اقتحام المسجد الاقصى يوم 28 من شهر رمضان المبارك.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان.ويذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، رفضت مطالبات مقدسية، بتغيير مسار مسيرة الاعلام المتوقع أن تمر بالقرب من المسجد الاقصى في العشر الاواخر من شهر رمضان.