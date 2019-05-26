نتنياهو: ليبرمان يبحث عن كل الأعذار لإسقاطي

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن أفيغدور ليبرمان يبحث عن كل الأعذار لإسقاطي".وأضاف نتنياهو في اجتماع لوزراء حزب (الليكود): "لن يسامح الجمهور، ليبرمان لأنه دفع باتجاه إجراء انتخابات مرتين خلال السنة"، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.وفي وقت سابق أشار نتنياهو عن ليبرمان بالقول: " هناك من يريد أن يجر الدولة إلى انتخابات جديدة".وأوعز نتنياهو إلى حزبه، بالاستعداد لإجراء انتخابات جديدة بعد تعثر مفاوضات تشكيل حكومة جديدة مع ليبرمان والأحزاب المتطرفة.وكانت المفاوضات التي أجراها نتنياهو وصلت إلى طريق مسدود بسبب استمرار تبادل الاتهامات بين حزبي "يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو"، وسط تمسكهما بشروطهما،