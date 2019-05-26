حماس: الفصائل بحالة تشاور للعمل وفق خطة وطنية لمواجهة (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنأكد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الفصائل الفلسطينية في حالة تشاور مستمر؛ للعمل وفق خطة وطنية مشتركة لمواجهة (صفقة القرن)، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.وقال القانوع في تصريح له: "الجماهير الفلسطينية ستخرج الجمعة المقبلة، في يوم القدس العالمي لتعبر عن إسلامية وعروبة مدينة القدس، ورفض وتهويدها، وكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية واسقاط صفقة القرن".