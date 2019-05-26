شؤون فلسطينية

المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين

المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
جدد  المستوطنون حملات اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية، وذلك بحماية ودعم من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

الأقصى بؤرة الاستهداف

فقد اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين، وتوفير الحماية لهم أثناء تجولهم في المسجد الأقصى.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 75 مستوطنا منهم عنصري مخابرات اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ولفتت إلى أن مسؤولي دائرة الأوقاف تفاجئوا باقتحام المستوطنين، وذلك بعد إبلاغ

شرطة الاحتلال قبل بيوم أنه لن يفتح باب المغاربة أمام المستوطنين، خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان.

اعتداءات مستمرة

من جهة أخرى، اعتدت مجموعة من المستوطنين بعد ظهر أمس السبت على ممتلكات المواطنين في بلدة كفر لاقف شرقي مدينة قلقيلية، ونصبوا علمًا للاحتلال فيها.

وقالت مصادر محلية: "إن مجموعة مستوطنين اقتحمت منزل المواطن أمين عوض جبر في كفر لاقف ونصبت علمًا للاحتلال على المنزل قبل مغادرة المنطقة".

وأضافت أن المستوطنين ينحدرون من مستوطنة "كرني شمرون"، وهي مستوطنة أقيمت عام 1978 على أراضي قرى كفر لاقف، وجينصافوط، ودير استيا في وادي قانا بين محافظتي سلفيت وقلقيلية.

وفي سياق متصل، أصاب مستوطنون أمس السبت، راعي أغنام فلسطيني برضوض، بعد الاعتداء عليه، ومطاردته تحت تهديد السلاح، في خلة حمد بالأغوار الشمالية.

وقالت المصادر: "إن مستوطنين طاردوا عددا من الرعاة، واعتدوا على المواطن ربيع محمود عواد، وأصابوه برضوض".

وأضافت أن الاحتلال حضر إلى المنطقة، واعتقل المواطن باسم محمود عواد.

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