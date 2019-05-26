عطوان: ثمن فلسطين بمؤتمر البحرين 68 مليار دولار..وقد نشهد الإطاحة بحكم حماس الفترة المُقبلة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عبد الباري عطوان، أن مؤتمر الازدهار الاقتصادي، المُزمع عقده في البحرين، سيطالب دولًا عربية، تحتضن اللاجئين الفلسطينيين، بتوطينهم بشكل رسمي، وإنهاء عمل وكالة الغوث الدولية (أونروا)، مبينًا أن ثمن دولة فلسطين في هذا المؤتمر فقط 68 مليار دولار.وقال الكاتب عطوان في مقطع فيديو، بثه عبر قناته بموقع (يوتيوب): إن دولتين عربيتين هما: "الأردن ولبنان" سيتم الضغط عليهما من أجل توطين الفلسطينيين اللاجئين لديها، مقابل دعمهما ببعض الأموال، وأيضًا تتنازل دول الخليج عن ديونها على لبنان، والبالغة 100 مليار دولار، وتتنازل عن ديونها على الأردن، والتي تبلغ 40 مليار دولار.وأوضح، أنه سيتم الضغط كذلك على مصر، كي تقبل بالقرارات الصادرة عن المؤتمر، وعدم التدخل في الشؤون الفلسطينية، مقابل أن تتنازل دول الخليج عن 200 مليار دولار، ديونًا مستحقة على مصر.وطالب الكاتب الفلسطيني، السلطة الفلسطينية، ولبنان، والأردن، بمقاطعة المؤتمر، وعدم المشاركة لا من قريب ولا من بعيد به، لأن ما يتم إعداده خطير، متابعًا: "على السلطة ليس فقط المقاطعة، وإنما مطلوب منها الآن سجب الاعتراف بإسرائيل، وسحب التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاقية أوسلو والتحلل منها، ومن ثم الجلوس مع حركة حماس والفصائل لإنهاء الانقسام الحاصل".كما دعا عطوان، السلطة وحماس، لعدم مجاملة الدول العربية والخليجية، التي ستشارك في مؤتمر البحرين، على اعتبار أن هذا نفاق، وليس دبلوماسية.وفي سياق آخر، قال عطوان: إنه لا يستغرب خلال الفترة المقبلة، الإطاحة بحكم حركة حماس في قطاع غزة، نتيجة ما يحدث في المنطقة.وذكر، أن هنالك ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية، من أجل تحقيق ذلك، ولتمرير (صفقة القرن) بقطاع غزة، باستخدام القوة، مؤكدًا أن كل دولار يُدفع لحماس، يكون بطلب أمريكي وإسرائيلي، لذا على حماس الحذر من تداعيات ذلك، وفق تعبيره.