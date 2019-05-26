الشرطة تُتلِف (107) مركبات غير قانونية في قلقيلية





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه واستمراراً لخطة مديرية الشرطة للقضاء على المركبات غير القانونية، والحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم، فقد جرى اليوم عملية إتلاف 101 مركبة، و6 دراجات غير قانونية في قلقيلية.





وأشارت إلى أن المركبات المتلفة غير قانونية، تم ضبطها خلال الفترة الماضية، لما لها من مخاطر كبيرة على حياة المواطنين، كونها تفتقر إلى شروط السلامة العامة، وغير قانونية.





من جهته، أكد العقيد فواز طالب، مدير شرطة المحافظة، على أن الشرطة بمختلف إداراتها ومراكزها، تعمل جاهدة لتوفير الأمن والأمان للمواطنين من مختلف المخاطر، والتي يكون للمركبات غير القانونية نصيب فيها، والتي أصبحت تهدد سلامة المواطنين وتقلق راحتهم، مشيراً إلى أن العديد من حوادث السير، كان سببها مركبات غير قانونية، ونتج عنها وفيات وإصابات خطيرة في معظم الأحيان.

رام الله - دنيا الوطنأتلفت الشرطة، اليوم 107 مركبات غير قانونية، ضبطت خلال نشاطات ودوريات الشرطة المتواصلة في محافظة قلقيلية.