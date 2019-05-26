التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر ثلاث منح دراسية في رومانيا للعام 2019/2020 بمجال الدكتوراة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر ثلاث منح دراسية في رومانيا للعام 2019/2020 بمجال الدكتوراة.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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