التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانيا



ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني؛ للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن توفر ثلاث منح دراسية في رومانيا للعام 2019/2020 بمجال الدكتوراة.