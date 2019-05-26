طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضّح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

رام الله- دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن السفر عبر (معبر رفح البري)، غداً الاثنين، سيكون للمتبقين من الحافلتين الخامسة والسادسة حتى الرقم (80) من الكشف (16/5).وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السابعة من صباح الغد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.وطالبت الوزارة، المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.