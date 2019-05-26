الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر تطبيق (واتسآب)

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم، ملابسات جريمة تهديد وتشهير، طالت إحدى السيدات عبر تطبيق (واتسآب) وألقت القبض على الفاعل في الخليل.وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى، تلقتها الشرطة من إحدى السيدات والمتعلقة بقيام شخص مجهول بتهديدها بنشر صورها ومعلوماتها الشخصية على تطبيق (واتسآب)، وأنه قام بالفعل بالتشهير بها، بهدف الإساءة لسمعتها، على الفور باشرت المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات القضية، ومعرفة الفاعل.وأضافت، أنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد قامت وحدة الجرائم الإلكترونية بتحديد هوية الشخص المشتبه به بعملية التهديد والتشهير، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة، والتحرز عليه أصولاً.وأكدت الشرطة، على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.