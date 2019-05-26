كتلة هوائية حارة تضرب فلسطين يومي الأربعاء والخميس

رام الله - دنيا الوطنأفاد ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، بأن كتلة هوائية حارة، ستضرب فلسطين، يومي الأربعاء والخميس، وتكون متبوعة بانخفاض.وأشار العلامي، إلى أن يوم الجمعة، سيشهد أجواء معتدلة، لافتاً إلى أنها ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.