ليبرمان: الليكود خرق اتفاقاً معنا بشأن (حماس)



وطلب ليبرمان عبر (فيسبوك)، أعضاءَ الليكود، أن يكفُّوا عَمَّا وصفه بترويج الأكاذيب، وكأنَّ حزبَ إسرائيل بيتنا، يبحث عن ذرائعَ للتملُّص من الانضمام للحكومة.





رام الله - دنيا الوطناتهم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، حزبَ الليكود، بخرقِ اتفاقٍ بينهما ينص على القضاءِ على حركة حماس، وعلى إخلاء الخان الأحمر.وأكد أنَّ هاتيْنِ المسألتيْنِ، بالإضافة إلى قانون التجنيد، تحمِلُه على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، بحسب ما جاء على موقع (عكا).