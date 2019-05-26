دولي

ليبرمان: الليكود خرق اتفاقاً معنا بشأن (حماس)

ليبرمان: الليكود خرق اتفاقاً معنا بشأن (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
اتهم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، حزبَ الليكود، بخرقِ اتفاقٍ بينهما ينص على القضاءِ على حركة حماس، وعلى إخلاء الخان الأحمر.

وأكد أنَّ هاتيْنِ المسألتيْنِ، بالإضافة إلى قانون التجنيد، تحمِلُه على رفض الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
 
وطلب ليبرمان عبر (فيسبوك)، أعضاءَ الليكود، أن يكفُّوا عَمَّا وصفه بترويج الأكاذيب، وكأنَّ حزبَ إسرائيل بيتنا، يبحث عن ذرائعَ للتملُّص من الانضمام للحكومة.

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