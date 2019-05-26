حماس: دعوة نصر الله بحوار لبناني فلسطيني جاءت في وقتها

رام الله - دنيا الوطنرحب رأفت مرة، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالدعوة التي وجهها حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والتي دعا فيها إلى حوار لبناني- فلسطيني؛ لمواجهة (صفقة القرن) ورفض التوطين، والتمسك بحق العودة.وأوضح مرة في تصريحات له، أن دعوة نصر الله، جاءت في وقتها، لافتاً إلى أن الحوار اللبناني الفلسطيني، هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لـ (صفقة القرن)، ولمواجهة تداعياتها، خاصة محاولات فرض التوطين، وإنهاء حق العودة.وأكد مرة على تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم.