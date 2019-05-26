الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

رام الله - دنيا الوطنأعلن تلفزيون (المسيرة) التابع للحوثيين، أن سلاحهم الجوي المسيّر، استهدف بطائرة (قاصف 2K)، حظائر الطائرات الحربية في مطار نجران السعودي.ونقلت (المسيرة) عن مصدر في سلاح الحوثيين المسير، أن العملية نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق، مؤكدة إصابة الهدف بدقة عالية، فيما لم يرد أي تأكيد لهذا النبأ من الرياض أو التحالف العربي.يذكر، أن الحوثيين استهدفوا خلال الأيام الماضية مطار نجران الإقليمي بثلاث عمليات، طالت مخازن أسلحة وبطاريات (باتريوت).كما نفذوا في 14 الشهر الجاري عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية بواسطة 7 طائرات مسيرة استهدفت محطتين لنقل وضخ النفط في منطقة الرياض.