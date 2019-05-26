عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أن المقاومة هي حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه أو مياهه أو سماؤه، لافتاً إلى أن لبنان قدم للعالم نموذجاً تاريخياً لفاعلية مقاومة الشعوب، مهما كانت قوة العدو وقدراته العسكرية.وأوضح عون، أن ذكرى 25 أيار/ مايو، هي دليل حيّ على أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية على المصاعب والظلم والاحتلال، وتخرق حصار التعدي على الحقوق، والتعنت، وتشويه الحقائق، أياً كانت الدول التي تقف في وجهها، بحسب ما جاء على موقع قناة (العالم).وحيّا الرئيس اللبناني، نضال الشعب اللبناني على مدى أكثر من عشرين سنة، لدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الهزيمة، واستعادة السيادة الكاملة على أرض لبنان، باستثناء المناطق المحتلة في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا.واعتبر عون، أن إنجاز التحرير ما كان ليتحقق، لولا الروح الوطنية العالية التي تحلى بها اللبنانيون، والتي جعلت من الشهادة سلاحاً في وجه الطغيان، والقوة العسكرية الغاشمة.