وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر











رام الله - دنيا الوطنوصل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مكة المكرمة، اليوم، لقضاء العشر الأواخر من رمضان، بجوار الحرم المكي.ونشر حساب إمارة مكة، تغريدة على (تويتر)، أرفق بها صوراً للعاهل السعودي، لحظة وصوله إلى مكة.يشار إلى أن الملك سلمان كان قد دعا لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب والمسلمين بمكة في 30 أيار/ مايو الجاري، إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في السعودية وأربع سفن قرب سواحل الإمارات.