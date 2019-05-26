زلزال مُدمّر يَضرب أربع دول لاتينية

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال مدمر بقوة ثماني درجات على مقياس (ريختر)، أربع دول لاتينية هي: الإكوادور وبيرو وكولومبيا والبرازيل.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية: "إن مركز الزلزال وقع على بعد 83 كم جنوب بلدة لاغوناس شمال بيرو وعلى عمق 105 كيلومترات"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الهزة في عاصمة بيرو ليما، استمرت نحو دقيقتين وعشر ثوان.