دولي

عشرات القتلى في هجوم على قافلة بنيجيريا

عشرات القتلى في هجوم على قافلة بنيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
أكد شهود عيان، أن عشرات الأشخاص قتلوا أو فقدوا بهجوم على قافلة، تضم عسكريين ومدنيين في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.

وأفادوا، بأن القافلة التي كانت تضم نازحين في منطقة دامبوا، تعرضت لكمين نصبه مسلحون، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال سائق محلي: إنه شاهد نحو عشرين جثة، والعديد من العربات المحروقة في موقع الهجوم، فيما أشار ناج في الحادث إلى أن القافلة، ضمت مئات المدنيين وبضع عشرات من الجنود، لكن عدداً قليلاً منهم وصل دامبوا، ولا يزال الغموض، يلف بمصير الآخرين.

ووقع الهجوم في منطقة تنشط فيها جماعة (بوكو حرام) وتنظيم الدولة.

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