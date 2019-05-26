عربي

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك واشتباكات مع الزّمر المسلحة.

وذكرت وكالة (سانا)، أن الجيش تصدى لهجمات شنها المسلحون على مناطق في ريفي حماة الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وأوضحت، أن عمليات الجيش، أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، بأن الطائرات السورية، شنت أكثر من 40 غارة على البلدة منذ فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف وصواريخ على مناطق مختلفة بالبلدة.

أخبار ذات صلة

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

لبنان يَقبل وساطة واشنطن في ترسيم الحدود مع إسرائيل بشروطه

لبنان يَقبل وساطة واشنطن في ترسيم الحدود مع إسرائيل بشروطه

العراق يُحذر من &#34;مخاطر الحرب&#34; بين إيران وأميركا

العراق يُحذر من "مخاطر الحرب" بين إيران وأميركا

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للتسهيل على المعتمرين والحجاج في &#34;المسجد الحرام&#34;

السعودية تتخذ إجراءات جديدة للتسهيل على المعتمرين والحجاج في "المسجد الحرام"

&#34;الأمير النائم&#34; يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

"الأمير النائم" يُحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع البرهان

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرين ألف دينار لمتهم بقضية الإتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرين ألف دينار لمتهم بقضية الإتجار بالمخدرات

مصرع شخص وإصابة 253 آخرين في 281 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخص وإصابة 253 آخرين في 281 حادث سير الأسبوع الماضي

الفتياني: السياسة الإسرائيلية في القدس لن يُكتب لها النجاح

الفتياني: السياسة الإسرائيلية في القدس لن يُكتب لها النجاح

مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

مجدلاني مبعوثاً عن الرئيس بمراسم تنصيب رئيس جنوب أفريقيا

أسرى &#34;عصيون&#34; يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

أسرى "عصيون" يصومون أياما متتابعة دون إفطار لسوء الأطعمة المقدمة لهم

فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)

فروانة: الحلبي يُقدم للمحاكمة للمرة (115)

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

الثقافة تنعى المفكر الفلسطيني سميح حمودة

فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

فصائل المقاومة تُنفذ حملة تعزيز الترابط والأخوة بين فصائل المقاومة بالمحافظة الوسطى

منوعات

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

هكذا ردت &#34;لجين عمران&#34; على السخرية من احد صورها

هكذا ردت "لجين عمران" على السخرية من احد صورها

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في&#34;شيخ الحارة&#34;:&#34;بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة&#34;

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في"شيخ الحارة":"بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة"

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بعد ان وصفت زواجها بـ&#34;اللعنة&#34;.. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

بعد ان وصفت زواجها بـ"اللعنة".. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ&#34;ماغي بوغصن&#34; خلال برنامجه &#34;رامز في الشلال&#34;

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بوغصن" خلال برنامجه "رامز في الشلال"

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

عربي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي