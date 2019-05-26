دولي

(يسرائيل هيوم): ليبرمان أسقط اليمين كله

(يسرائيل هيوم): ليبرمان أسقط اليمين كله
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان وزعيم حزب كلنا موشي كحلون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه إذا لم يتم التغلب خلال الأيام الثلاث المتبقية على الأزمة التي تواجه تشكيل الائتلاف الحكومي، وفي جوهرها مشروع قانون التجنيد، قد يتم إجراء انتخابات جديدة.

وقالت الصحيفة: إن رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، افيغدور ليبرمان، أجج النيران صباح الجمعة الماضي، عندما قال إنه "منذ تدمير الهيكل الثاني لم يكن هناك زعيم أعطى الحريديم ما قدمه لهم نتنياهو".

وفي الليلة الماضية، واصل ليبرمان الإصرار على مشروع قانون التجنيد للجيش، واقترح أن "يخرج نواب الأحزاب المتدينة (الحريديم) من قاعة الكنيست أثناء التصويت"، حيث أكدت الصحيفة، أن ليبرمان فعليًا أسقط اليمين كله.

ورد حزب (يهدوت هتوراة) اليهودي على تصريحاته، وقال: "بعد تصريحات إيفيت، لم يعد هناك شيء نناقشه، لقد ذهبنا إلى أقصى حد ممكن من أجله، تسلق شجرة ولا ينجح بالنزول عنها. إنه يريد إسقاط حكومة يمينية".

ومن المفروض ان يقوم نتنياهو، في غضون أربعة أيام، بإعلان حكومته الجديدة، لكنه حتى الآن لم يتم توقيع أي اتفاق مع أي حزب، ونتيجة لذلك، تم استدعاء فريق نتنياهو التفاوضي، الذي يضم ياريف ليفين وناتان إيشيل ويوناتان اوريخ، لحضور اجتماع طارئ في منزل نتنياهو في قيساريا، مساء أمس السبت.

وكتب ليبرمان في حسابه على (فيسبوك) أنه "في الأيام الأخيرة، هاجمت قيادة الليكود حزب إسرائيل بيتنا، مدعية أنه يمنع إنشاء حكومة يمينية".

وأضاف: أود أن أذكر الجميع بأنه في الحملة الانتخابية وبعد الانتخابات، قلنا بوضوح وعلنا أننا سنؤيد نتنياهو فقط كمرشح لرئاسة الوزراء، كما أوصينا رئيس الدولة بذلك.. ورفضنا جميع التوجهات إلينا من هذه الجهات أو تلك، للمضي في مسارات أخرى".

أخبار ذات صلة

ليبرمان: الليكود خرق اتفاقاً معنا بشأن (حماس)

ليبرمان: الليكود خرق اتفاقاً معنا بشأن (حماس)

زلزال مُدمّر يَضرب أربع دول لاتينية

زلزال مُدمّر يَضرب أربع دول لاتينية

عشرات القتلى في هجوم على قافلة بنيجيريا

عشرات القتلى في هجوم على قافلة بنيجيريا

روحاني يُرجّح إجراء استفتاء على البرنامج النووي الإيراني

روحاني يُرجّح إجراء استفتاء على البرنامج النووي الإيراني

&#34;السترات الصفراء&#34; تعود إلى شوارع فرنسا باشتباكات مع الشرطة

"السترات الصفراء" تعود إلى شوارع فرنسا باشتباكات مع الشرطة

ترامب: إطلاق بعض الأسلحة الصغيرة من كوريا الشمالية لا يُزعجني

ترامب: إطلاق بعض الأسلحة الصغيرة من كوريا الشمالية لا يُزعجني

متى تنتهي مهلة تشكيل حكومة نتنياهو؟.. وما السيناريوهات المتوقعة؟

متى تنتهي مهلة تشكيل حكومة نتنياهو؟.. وما السيناريوهات المتوقعة؟

مصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بحريق في روسيا

مصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بحريق في روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

للمرة الثانية.. فلسطين عضو ورئيس مشارك للمكتب التنفيذي لاتفاقية (بازل)

للمرة الثانية.. فلسطين عضو ورئيس مشارك للمكتب التنفيذي لاتفاقية (بازل)

الشرطة تُتلِف (107) مركبات غير قانونية في قلقيلية

الشرطة تُتلِف (107) مركبات غير قانونية في قلقيلية

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانيا

التعليم العالي تُعلن عن منح دراسية في رومانيا

وزارة الاقتصاد الوطني تبحث إمكانيات تنمية قطاع الصناعات البلاستيكية

وزارة الاقتصاد الوطني تبحث إمكانيات تنمية قطاع الصناعات البلاستيكية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر تطبيق (واتسآب)

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر تطبيق (واتسآب)

الديمقراطية&#34;: دعوات إدارة ترامب لحل وكالة الغوث عدوان على حقوقنا الوطنية

الديمقراطية": دعوات إدارة ترامب لحل وكالة الغوث عدوان على حقوقنا الوطنية

حماس: دعوة نصر الله بحوار لبناني فلسطيني جاءت في وقتها

حماس: دعوة نصر الله بحوار لبناني فلسطيني جاءت في وقتها

156 طن ذهب دمغتها مديرية المعادن الثمينة منذ تأسيسها وسنوياً 10 أطنان

156 طن ذهب دمغتها مديرية المعادن الثمينة منذ تأسيسها وسنوياً 10 أطنان

منوعات

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

بعد طلاقها.. حلا شيحة تثير الجدل بصورتها بفستان الزفاف

هكذا ردت &#34;لجين عمران&#34; على السخرية من احد صورها

هكذا ردت "لجين عمران" على السخرية من احد صورها

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

فيديو: تطور لافت..الامير السعودي النائم يحرك رأسه لاول مرة منذ 14 عاما

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

(هيفاء وهبي) تخطف الانظار بإطلالة غير عادية

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في&#34;شيخ الحارة&#34;:&#34;بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة&#34;

ياسمين الخطيب بعد حذف حلقتها في"شيخ الحارة":"بعض الهاربين ما زال لديهم سطوة"

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بسمة وهبة تستقيل من (القاهرة والناس) بعد هذه الحلقة.. والنقابة توقفها

بعد ان وصفت زواجها بـ&#34;اللعنة&#34;.. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

بعد ان وصفت زواجها بـ"اللعنة".. خالد يوسف يقاضي طليقته ياسمين وبسمة وهبة

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ&#34;ماغي بوغصن&#34; خلال برنامجه &#34;رامز في الشلال&#34;

فيديو: رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بوغصن" خلال برنامجه "رامز في الشلال"

كيم كاردشيان في سوريا؟

كيم كاردشيان في سوريا؟

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

نانسي عجرم ترّد على هجوم أصالة عليها.. هذا ما كشفته

عربي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

الحوثيون يستهدفون حظائر المقاتلات في مطار نجران السعودي

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

عون: المقاومة حق طبيعي لأي شعب تُنتهك أرضه

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

وصول الملك سلمان إلى مكة لقضاء العشر الأواخر

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الجيش السوري يستعيد بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي