(يسرائيل هيوم): ليبرمان أسقط اليمين كله

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه إذا لم يتم التغلب خلال الأيام الثلاث المتبقية على الأزمة التي تواجه تشكيل الائتلاف الحكومي، وفي جوهرها مشروع قانون التجنيد، قد يتم إجراء انتخابات جديدة.وقالت الصحيفة: إن رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، افيغدور ليبرمان، أجج النيران صباح الجمعة الماضي، عندما قال إنه "منذ تدمير الهيكل الثاني لم يكن هناك زعيم أعطى الحريديم ما قدمه لهم نتنياهو".وفي الليلة الماضية، واصل ليبرمان الإصرار على مشروع قانون التجنيد للجيش، واقترح أن "يخرج نواب الأحزاب المتدينة (الحريديم) من قاعة الكنيست أثناء التصويت"، حيث أكدت الصحيفة، أن ليبرمان فعليًا أسقط اليمين كله.ورد حزب (يهدوت هتوراة) اليهودي على تصريحاته، وقال: "بعد تصريحات إيفيت، لم يعد هناك شيء نناقشه، لقد ذهبنا إلى أقصى حد ممكن من أجله، تسلق شجرة ولا ينجح بالنزول عنها. إنه يريد إسقاط حكومة يمينية".ومن المفروض ان يقوم نتنياهو، في غضون أربعة أيام، بإعلان حكومته الجديدة، لكنه حتى الآن لم يتم توقيع أي اتفاق مع أي حزب، ونتيجة لذلك، تم استدعاء فريق نتنياهو التفاوضي، الذي يضم ياريف ليفين وناتان إيشيل ويوناتان اوريخ، لحضور اجتماع طارئ في منزل نتنياهو في قيساريا، مساء أمس السبت.وكتب ليبرمان في حسابه على (فيسبوك) أنه "في الأيام الأخيرة، هاجمت قيادة الليكود حزب إسرائيل بيتنا، مدعية أنه يمنع إنشاء حكومة يمينية".وأضاف: أود أن أذكر الجميع بأنه في الحملة الانتخابية وبعد الانتخابات، قلنا بوضوح وعلنا أننا سنؤيد نتنياهو فقط كمرشح لرئاسة الوزراء، كما أوصينا رئيس الدولة بذلك.. ورفضنا جميع التوجهات إلينا من هذه الجهات أو تلك، للمضي في مسارات أخرى".