مصرع شخص وإصابة 253 آخرين في 281 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه، وأصيب 253 آخرون بجروح، جراء 281 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 281 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 253 آخرين، وصفت إصابة 4 منهم بالخطيرة، و13 بالمتوسطة، و236 بالطفيفة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 5359 مركبة، وأنزلت عن الشارع 34 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1423 مخالفة مرورية، وحجزت 83 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 418 مركبة.