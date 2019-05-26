ترامب: إطلاق بعض الأسلحة الصغيرة من كوريا الشمالية لا يُزعجني

رام الله - دنيا الوطنبدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المخاوف بشأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ في الآونة الأخيرة، قائلاً: إنه واثق من أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، سيفي بوعوده.وقال ترامب على (تويتر): "أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة، التي أزعجت بعض أفراد شعبي وآخرين، لكنها لم تزعجني، لديّ ثقة في أن الرئيس كيم، سيفي بوعده لي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وغادر ترامب قمته الثانية مع كيم جونغ أون هذا العام في فيتنام دون اتفاق سلام، لكنه يعول كثيراً على علاقتهما الشخصية، رغم تصرفات كوريا الشمالية، التي يعتبرها آخرون استفزازية.ومن المتوقع، أن يناقش ترامب المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، خلال إقامته الحالية في طوكيو.وجاءت تصريحات ترامب، بعد أن صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس السبت، بأن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية "انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي".