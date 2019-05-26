مصرع أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بحريق في روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة كراسنويارسك الروسية اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أطفال ورجل في حريق بداخل منزلهم في قرية سكفورتسوفو ببلدة شاريبوفسكي.
وذكرت الوزارة أن الحريق وقع فجر اليوم في منزل خاص من أربع شقق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة كراسنويارسك الروسية اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أطفال ورجل في حريق بداخل منزلهم في قرية سكفورتسوفو ببلدة شاريبوفسكي.
وذكرت الوزارة أن الحريق وقع فجر اليوم في منزل خاص من أربع شقق، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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