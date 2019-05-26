الفتياني: السياسية الإسرائيلية في القدس لن يكتب لها النجاح

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني إن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك هي محاولة إسرائيلية بائسة لتغيير الوضع القائم في المسجد في إطار سياسة ممنهجه للسيطرة على المدينة المقدسة وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.وأضاف الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، أن هذه الاقتحامات وهذه الهجمة على المسجد الأقصى تأتي في ظل الاحتياجات الداخلية لليمين المتطرف بعد عجز نتانياهو عن تشكيل الحكومة ما يعني انهم يريدون تسديد فواتيرهم الداخلية على حساب حقوق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية .وشدد الفتياني على أن السياسية الإسرائيلية في القدس لن يكتب لها النجاح أمام تصدي أبناء المدينة المقدسة لهذه السياسيات المدعومة من الإدارة الأمريكية معتبرا أن هذه الإدارة مع إسرائيل وجهان لعملة واحدة اسمها الاحتلال .وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أن كل الاحتمالات واردة أمام القيادة بما فيها سحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل في ظل عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة .